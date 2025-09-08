Se desploma árbol durante la madrugada

Matehuala.- Durante la madrugada del domingo y debido a las lluvias ligeras durante la madrugada y que continuaron por la mañana, provocó que un árbol en la calle Bravo se cayera, afortunadamente no hubo lesionados.

Derivado a las lluvias el árbol que ya se encontraba deteriorado y debido a la humedad, la tierra se aflojó provocando que el árbol se desplomara, los vecinos como pudieron acomodaron el arbusto a la orilla de la banqueta para evitar cualquier accidente, así mismo pidieron apoyo para que fuera retirado.

Al lugar llegaron elementos del municipio que inmediatamente estuvieron trabajando para retirar el árbol del lugar, y en cuestión de minutos lograron cortarlo para subirlo a una camioneta y retirarlo del lugar, esto para evitar que ocurriera algún accidente en la zona.

Ya son varios árboles que se han colapsado, debido a la humedad que generan las lluvias que se han mantenido constantes en la región, por lo que se pide a la población tomar precauciones se viven en sitios donde hay grandes árboles, algunos ya muy antiguos.

