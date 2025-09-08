logo pulso
Refuerzan operativos de seguridad pública

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Refuerzan operativos de seguridad pública

RIOVERDE.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal continúa con los operativos de seguridad que se han implementado desde el Martillo y la vigilancia en diversos sectores comerciales.  

Autoridades dieron a conocer que el Operativo Martillo es para sacar de circulación todas las unidades que no puedan circular por falta de placas, documentación o que se detecte que el vehículo tenga reporte de robo en algún otro municipio o entidad. 

El titular de SPM, Juan Carlos Ramos, refiere que se ha reforzado la vigilancia en sectores comerciales, desde tiendas y bancos, a casi un año no se han registrado pacazos, se está trabajando para erradicar toda clase de hechos delictivos que afecten a la población.  

También se está brindando apoyo a las instituciones educativas para que no haya robos, por fortuna se han disminuido, puntualizó. 

