Refuerzan operativos de seguridad pública

RIOVERDE.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal continúa con los operativos de seguridad que se han implementado desde el Martillo y la vigilancia en diversos sectores comerciales.

Autoridades dieron a conocer que el Operativo Martillo es para sacar de circulación todas las unidades que no puedan circular por falta de placas, documentación o que se detecte que el vehículo tenga reporte de robo en algún otro municipio o entidad.

El titular de SPM, Juan Carlos Ramos, refiere que se ha reforzado la vigilancia en sectores comerciales, desde tiendas y bancos, a casi un año no se han registrado pacazos, se está trabajando para erradicar toda clase de hechos delictivos que afecten a la población.

También se está brindando apoyo a las instituciones educativas para que no haya robos, por fortuna se han disminuido, puntualizó.

