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El 30% de vallenses, afiliados al Verde

Por Redacción

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
El 30% de vallenses, afiliados al Verde

CIUDAD VALLES.- El presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho aseguró que hay 35 mil vallenses afiliados a su partido; en la pasada elección el ganador obtuvo 28 mil votos en este municipio del Verde. 

Lo confirmó en entrevista banquetera, antes de inaugurar la oficina del Partido Verde en Valles, sobre la calle Ecuador, justo frente a la parte posterior de los terrenos de la Feria.

De acuerdo con Segura Morquecho, en Valles hay afiliados un 30% de los vallenses que tienen credencial para votar, es más, el número de prosélitos verdes es mayor en siete mil a todos los que hicieron ganar a David Medina Salazar en la elección de 2024.

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