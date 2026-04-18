El Ayuntamiento, incomunicado

Matehuala.- El Gobierno Municipal informó que debido a trabajos de actualización en las líneas internas, las líneas telefónicas no estarán disponibles y el servicio se reanudará de manera normal hasta el lunes 20 de abril.

Se dio a conocer que debido a estos trabajos de actualización, las oficinas del Ayuntamiento permanecerán temporalmente sin servicio telefónico, por lo que se pidió comprensión a la ciudadanía ante las molestias que esta situación pudiera ocasionar.

Asimismo, se comunicó que el servicio se reanudará de manera normal el lunes una vez concluidos los trabajos de modernización en el sistema de comunicación interna.

Con estas labores que se están llevando a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal se podrá brindar una mejor atención a la población, ya que reciben llamadas de personas preguntando sobre algunos programas y actividades que realizan en su beneficio.

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Por otra parte algunas empresas de telefonía de Matehuala han reportado algunas fallas; sin embargo, donde existen problemas es porque tienen módems antiguos y eso provoca fallas con las líneas telefónicas y el internet, por lo que si las personas presentan estos inconvenientes es importante que los reporten para que se les modernice su módem.