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El campo, en crisis, no hay para invertirle

Campesinos siembran algunos productos esperando tener buenas cosechas

Por Carmen Hernández

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
El campo, en crisis, no hay para invertirle

RIOVERDE.- En el campo hay poca producción además no hay capital para invertir, actualmente se sembraron mil hectáreas de sandía y 450 de chiles de diversas variedades, esperando productores agrícolas obtener ganancias.  

El productor Marco Compeán dio a conocer que hay poca producción en el campo mexicano que está pasando por una crisis grave, porque no hay dinero para invertir para producir diversos productos.  

Se han sembrado mil hectáreas de sandias, el cual está a bajo precio, lo están comprando en 2 y 3 pesos el kilogramo de la producción que se logra.

No hay jitomate y chile resulta muy caro invertirle, la gente se cansó de perder, no hay apoyos gubernamentales para que puedan recuperarse los productores agrícolas. 

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Actualmente se sembraron 450 hectáreas, 80 de poblano, 180 de jitomate, 150 de serrano y 20 hectáreas de jalapeño, esperando tener una buena producción que logre hacerlos recuperar algo de lo perdido en otras siembras.  

Hay poca siembra de hortalizas, por ello se cultivó más sandias, proceso en el que se invirtieron 70 mil pesos por hectárea, en cuanto al chile, se destinan 200 mil pesos por hectárea esperando tener una buena cosecha y recuperarse. 

Desafortunadamente el campesino no tiene para solventar los gastos y hay poca producción, por lo que requieren de apoyos de gobierno, finalizó.

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