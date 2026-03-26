El domingo, Festival Artesanal de las Cazuelas
Se ofrecerán diversos platillos típicos de la región
SAN CIRO DE ACOSTA.- Este próximo domingo se efectuará el Festival Gastronómico y Artesanal de las Cazuelas que se desarrollará en el Andador Urbano, en el que se estarán ofreciendo diversos platillos típicos de la región.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se cuenta todo listo para el Festival que se realizará en el Andador Urbano Municipal, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Entre los platillos que se estarán vendiendo habrá nopales, tostadas, arroz, mole, chiles rellenos, entre otros.
No podrá faltar la tradicional capirotada, única que se consume en Semana Santa, con especial preparación.
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Así mismo se tendrá la tradicional lotería y todo lo que se recaude será destinado para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif), por carencias que enfrenta la institución para apoyar a enfermos de cáncer.
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