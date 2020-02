El Hospital General, lleno y sin medicinas

CIUDAD VALLES.- Una madre de familia dijo sentirse indignada porque el Hospital General tiene buena atención del personal, pero no tiene material, ni medicinas y varias personas sufrieron las consecuencias el día de ayer en ese lugar, donde ahora no hay nada para atender a los que llegan.

Ana Cristina llevó a su hijo la noche del martes al Hospital y no lo atendieron de su dolor en la muñeca, que le había provocado una caída, todavía no sabían que era fractura lo que causaba la molestia, pero hasta el otro día tuvieron oportunidad de volver a ir y ahí se dio cuenta de que la atención de las enfermeras y los doctores sigue siendo buena, pero no tienen material de ningún tipo para trabajar y el pariente del enfermo es el que tiene que comprar todo.

Ella tuvo que comprar el punzón con el que se le suministran medicamentos para el dolor y llevó sus propias radiografías, pero otras madres de familia que llevaban niños fracturados ya no alcanzaron férula para sus vástagos, porque simplemente no había.

La madre de familia terminó llevando a su hijo a una clínica particular, pero hubo mucha gente que no tenía dinero para conseguir atención médica privada, además de que dijo estar enojada porque el director del Hospital, Christian Alemán ha presumido que están preparados para atender a los que lleguen, pero esto no es verdad, porque no hay medicinas ni herramientas de trabajo.

Dijo que ella tuvo a sus dos hijos en el Hospital, con el Seguro Popular y no pagó nada en ambos partos, a pesar de que uno de ellos tuvo que recibir atención por un problema pulmonar a la hora de nacer, mientras que ahora hay que comprar todo lo que el enfermo necesita y se toma.