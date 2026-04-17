El Ojito de Agua, un paraje sucio y descuidado

RIOVERDE.- El paraje del Ojito de Agua, un manantial que sirve de esparcimiento para personas y que se ubica a escasos minutos de la zona centro de la ciudad cual luce sucio y descuidado, dando un mal aspecto y no atrae para ir a zambullirse en sus aguas.

El manantial está ubicado en la calle Ojito de Agua, fue fundado por la Misión de Santa Catarina del municipio de Rioverde en el año de 1617, el 9 de enero de 1694 fue fundado Villa de Santa Elena, hoy Ciudad Fernández.

Aun cuando es un manantial a 5 minutos del centro de la ciudad, luce sucio, el lugar está grafiteado y lo que resultaría un espacio de esparcimiento, por sus condiciones no atrae a personas que quieran al lugar a divertirse y pasar momentos de esparcimiento.

El Ojito de Agua cuenta con enormes árboles, que dan una gran sombra, lo que genera que visitantes se echen una pestañita, ante las altas temperaturas.

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