En marcha Operativo Semana Santa segura
CIUDAD VALLES.- Dio arranque el operativo Semana Santa a las afueras de la Presidencia Municipal de Valles, ayer durante el mediodía.
Después de una breve sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el alcalde David Medina Salazar, acompañado de jefes de corporaciones y representantes castrenses, dio el banderazo de salida de las unidades de la Policía Municipal, Guardia Civil Estatal, Bomberos, Cruz Roja, Sedena, entre otras, con la finalidad de advertir que habrá vigilancia para la llegada de los turistas y para las celebraciones feriales, dos temas que recalcó en su perorata Medina, bajo el despiadado sol de la una de la tarde.
El operativo conjunto estará al pendiente de parajes, zona urbana, incluyendo lugares de hotelería y de convivencia, así como la Feria, que coincide con la Semana Mayor, por lo que .
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