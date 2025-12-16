Encuentro de danza inter normalista

Matehuala.- En la Normal Experimental se llevó a cabo el encuentro Inter normalista de Danza Folclórica 2025, donde participaron estudiantes de diferentes instituciones de Normales del Estado, donde los próximos maestros participaron con una gran demostración de danza folclórica.

Este evento es para rescatar las tradiciones mexicanas como lo es la danza folclórica, los estudiantes hicieron grandes presentaciones de bailables folclóricos de diferentes estados de la República, pues deben estar preparados en este tipo de danzas para darlas a conocer a sus futuros alumnos, de esta manera rescatar el folclor mexicano que es algo que se ha ido perdiendo.

El evento tuvo una gran participación de estudiantes de las diferentes normales del estado, en esta actividad estuvieron participando autoridades educativas, se les entregó un reconocimiento a cada una de las instituciones participantes en este magno evento, en el cual tuvieron un verdadero éxito.

El objetivo de este tipo de actividades es preparar a los estudiantes para cuando empiecen a dar clases y también rescaten nuestras raíces y tradiciones con los niños, pues es algo que con el paso del tiempo se ha dejado perder, en algunas escuelas incluso en eventos ponen a los niños a bailar bailes modernos, pero es importante inculcarles nuestras tradiciones con baile folclóricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí