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Enjambre de abejas, temor en zona centro

Personal de Protección Civil no ha podido capturarlas

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Enjambre de abejas, temor en zona centro

CIUDAD VALLES.- Un enorme enjambre de abejas asedia un hotel y una plaza comercial cerca de la zona centro de Valles. Personal de Protección Civil ha tenido que postergar la remoción de los panales por algunas circunstancias ajenas a ellos.

Desde hace varios días, los dueños y empleados de los negocios que están en la Plaza Mareva (Hotel Tamul), calle Artes, equina con Progreso, en la colonia Rotarios han insistido a PC que les ayuden a ahuyentar un enjambre que parece haber hecho su hogar a lo largo de toda la cornisa del inmueble.

La noche de este jueves, de las 20:00 horas a las dos primeras horas de este viernes, luego de haber conseguido un vehículo con pluma, los elementos de Protección Civil operaron y retiraron una parte de esa colmena, sin embargo, no terminaron y los insectos hoy viernes parecieron más furiosos que antes.

Incluso, en el vidrio del aparador de una pastelería que está en la planta baja de ese lugar colocaron un letrero con la advertencia: "Cuidado hay Abejas" (sic), con una flecha apuntando hacia arriba, rematando el breve texto.

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Los insectos hoy picaron a varias empleadas del Hotel y a transeúntes que advirtieron la presencia de las abejas ya tarde, pero no fue de gravedad.

El director de PC, Miguel Ángel Sánchez Hernández explicó que este viernes también realizarán maniobras para retirar todo el enjambre, dado que el área comercial y hotelera no puede operar por la furia de los coleópteros.

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