Entregan el premio municipal del maestro

RIOVERDE.- Fue entregado el premio municipal del maestro a 15 docentes en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac), fueron galardonados varios docentes en diferentes niveles educativos.

El evento se realizó en el Imac, estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano y los dirigentes de las secciones 26 y 52.

El evento inició con los honores a la Bandera a cargo de la escolta de la Escuela Secundaria Dolores Herrera y la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Benito Juárez.

Entre los galardonadas están Guadalupe Baltazar Rubio, Yuliana Berenice Montes, Yuridia Salazar, Karla Jazmín Blanco Serna.

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Así como Aidé Vizcaíno Ferretiz, Roxana Balderas Dávila, Norma Hilda Olvera Aguirre, Guadalupe González Torres.

También Leonor Villalobos Gutiérrez, Beatriz Torres, Mónica Tello Guzmán, Diana Pérez Martínez, Karina Jiménez Moreno, José Luis Torres Guevara y José Andrés Castro.

Los docentes estuvieron acompañados de sus familiares y amigos, quienes los felicitaron, entregándoles un ramo de rosas.