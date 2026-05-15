logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entregan el premio municipal del maestro

Por Carmen Hernández

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Entregan el premio municipal del maestro

RIOVERDE.- Fue entregado el premio municipal del maestro a 15 docentes en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac), fueron galardonados varios docentes en diferentes niveles educativos. 

El evento se realizó en el Imac, estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano y los dirigentes de las secciones 26 y 52.

El evento inició con los honores a la Bandera a cargo de la escolta de la Escuela Secundaria Dolores Herrera y la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Benito Juárez.  

Entre los galardonadas están Guadalupe Baltazar Rubio, Yuliana Berenice Montes, Yuridia Salazar, Karla Jazmín Blanco Serna. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así como Aidé Vizcaíno Ferretiz, Roxana Balderas Dávila, Norma Hilda Olvera Aguirre, Guadalupe González Torres.

También Leonor Villalobos Gutiérrez, Beatriz Torres, Mónica Tello Guzmán, Diana Pérez Martínez, Karina Jiménez Moreno, José Luis Torres Guevara y José Andrés Castro. 

Los docentes estuvieron acompañados de sus familiares y amigos, quienes los felicitaron, entregándoles un ramo de rosas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire
Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire

Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire

SLP

Redacción

Autoridades alistan una sanción conforme a la normativa universitaria

Otra descarga de aguas negras al Valles
Otra descarga de aguas negras al Valles

Otra descarga de aguas negras al Valles

SLP

Redacción

Iniciarán obras para reparar daño ecológico
Iniciarán obras para reparar daño ecológico

Iniciarán obras para reparar daño ecológico

SLP

Redacción

Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador
Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

SLP

Carmen Hernández

Establecen estrategias para fortalecer la confianza y mejorar la estabilidad social