Entregan premios de rifa del Vallestón

CIUDAD VALLES.- Entregaron públicamente los premios de la rifa a beneficio del Vallestón.

Ayer por la tarde, la presidenta del DIF Municipal, Ena Avendaño Uscanga, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán y la directora del DIF, Bettina López Fernández, encabezaron un acto de entrega simbólica de premios de una rifa que consistió en ganar desde una bocina inteligente, hasta 200 mil pesos en efectivo, del Vallestón.

Ante medios de comunicación y trabajadores del DIF, fueron entregados los tres primeros lugares de 20 mil pesos, para el tercer lugar, 50 mil pesos para el segundo y 200 mil para el primero en un evento realizado en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento.