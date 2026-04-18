Envenenan mascotas en el Bicentenario
CIUDAD VALLES.- Envenenan mascotas en el fraccionamiento Bicentenario durante dos días, se quejan vecinos por estas acciones y piden sean sancionados los culpables.
La noche de este jueves 16 de abril, en la calle Andrés Quintana Roo, entre avenida Bicentenario y José María Morelos aparecieron tres gatos y un perro Chihuahua muertos.
La mañana de este viernes 17 de abril, otros tres gatos aparecieron sin vida y con indicios de intoxicación.
Estos cadáveres obligaron a los vecinos a notificar a la Policía Municipal y luego de que los elementos de la corporación llegaron y escucharon los testimonios, recomendaron hacer las denuncias en la Fiscalía General del Estado.
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Los vecinos relataron que, desde hace dos semanas han sucedido envenenamientos en ese sector.
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