Envenenan mascotas en el Bicentenario

CIUDAD VALLES.- Envenenan mascotas en el fraccionamiento Bicentenario durante dos días, se quejan vecinos por estas acciones y piden sean sancionados los culpables.

La noche de este jueves 16 de abril, en la calle Andrés Quintana Roo, entre avenida Bicentenario y José María Morelos aparecieron tres gatos y un perro Chihuahua muertos.

La mañana de este viernes 17 de abril, otros tres gatos aparecieron sin vida y con indicios de intoxicación.

Estos cadáveres obligaron a los vecinos a notificar a la Policía Municipal y luego de que los elementos de la corporación llegaron y escucharon los testimonios, recomendaron hacer las denuncias en la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los vecinos relataron que, desde hace dos semanas han sucedido envenenamientos en ese sector.