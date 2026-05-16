Equipan oficinas del Ayuntamiento

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Entregan equipo y herramientas a diversos departamentos del Ayuntamiento, con esto se busca mejorar la atención a la ciudadanía.

Desde temprana hora el alcalde Rodolfo Loredo Hernández citó al personal de Oficialia Mayor, Fomento Económico, Cultura, Educación, entre otros, para entregarles el equipo para mejorar la atención a los usuarios.

Les fueron entregadas impresoras, laptops, discos duros, bocinas, proyectores, tabletas, entre otros equipos necesarios para cada departamento municipal.

Lo que se busca es modernizar cada una de las oficinas y que cuenten con las herramientas necesarias para realizar su trabajo.

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También para que brinden una eficiente atención al público en general.