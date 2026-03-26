logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este día, el Desfile Rosa con causa en la Plaza San Juan

Lo que se recaude será para personas que requieren quimios

Por Carmen Hernández

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Este día, el Desfile Rosa con causa en la Plaza San Juan

RIOVERDE.- Hoy se llevará a cabo el Desfile Rosa en la Plaza de San Juan con causa, lo que se recaude será destinado para medicamento y quimios para pacientes que sufren cáncer.  

Hoy a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el desfile Rosa, dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer, en la que estarán presentes sobrevivientes y pacientes con cáncer de mama, quienes participarán en una pasarela. 

El evento se desarrollará a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de San Juan, el costo del boleto será de 100 pesos y se contará con zona Vip, también se llevará a cabo una rifa. 

Lo recaudado será destinado para el departamento de Luz Rosa del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así mismo todo lo que se recaude, será destinado para las quimioterapia, traslados y medicamento para las pacientes que están enfrentando este problema de salud.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber
Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

SLP

Huasteca Hoy

La misa y honores fúnebres se realizaron con la presencia de familiares y colegas

Motociclista muere tras accidente en Valles
Motociclista muere tras accidente en Valles

Motociclista muere tras accidente en Valles

SLP

Redacción

Víctima fue identificada como vecino de la colonia La Pimienta

Prevén un 90% de ocupación hotelera
Prevén un 90% de ocupación hotelera

Prevén un 90% de ocupación hotelera

SLP

Miguel Barragán

Más de 1,750 habitaciones estarían ocupadas en Semana Santa

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde
Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

SLP

Carmen Hernández