Este día, el Desfile Rosa con causa en la Plaza San Juan
Lo que se recaude será para personas que requieren quimios
RIOVERDE.- Hoy se llevará a cabo el Desfile Rosa en la Plaza de San Juan con causa, lo que se recaude será destinado para medicamento y quimios para pacientes que sufren cáncer.
Hoy a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el desfile Rosa, dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer, en la que estarán presentes sobrevivientes y pacientes con cáncer de mama, quienes participarán en una pasarela.
El evento se desarrollará a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de San Juan, el costo del boleto será de 100 pesos y se contará con zona Vip, también se llevará a cabo una rifa.
Lo recaudado será destinado para el departamento de Luz Rosa del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia.
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Así mismo todo lo que se recaude, será destinado para las quimioterapia, traslados y medicamento para las pacientes que están enfrentando este problema de salud.
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