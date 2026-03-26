Este día, el Desfile Rosa con causa en la Plaza San Juan

RIOVERDE.- Hoy se llevará a cabo el Desfile Rosa en la Plaza de San Juan con causa, lo que se recaude será destinado para medicamento y quimios para pacientes que sufren cáncer.

Hoy a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el desfile Rosa, dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer, en la que estarán presentes sobrevivientes y pacientes con cáncer de mama, quienes participarán en una pasarela.

El evento se desarrollará a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de San Juan, el costo del boleto será de 100 pesos y se contará con zona Vip, también se llevará a cabo una rifa.

Lo recaudado será destinado para el departamento de Luz Rosa del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia.

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Así mismo todo lo que se recaude, será destinado para las quimioterapia, traslados y medicamento para las pacientes que están enfrentando este problema de salud.