Estudiante gana en la Olimpiada de Matemáticas
David Olguín puso en alto el nombre de Cd. Fernández
CIUDAD FERNÁNDEZ.- David Emiliano Olguín de la Escuela Primaria Naciones Unidas, participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Guadalajara y obtuvo la medalla de bronce.
Cabe destacar que, David Emiliano Olguín de la Escuela Primaria Naciones Unidas, participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, que se desarrolló en Guadalajara del 1 al 4 de mayo.
El niño puso en alto el nombre de Ciudad Fernández al obtener la medalla de bronce. El alumno gracias a su empeño, dedicación y disciplina, apoyo de su familia, así como de su asesor, logró obtener un gran resultado. Cabe destacar que el alumno Jason Elian Rosas obtuvo la de plata.
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