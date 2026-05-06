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Estudiante gana en la Olimpiada de Matemáticas

David Olguín puso en alto el nombre de Cd. Fernández

Por Carmen Hernández

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Estudiante gana en la Olimpiada de Matemáticas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- David Emiliano Olguín de la Escuela Primaria Naciones Unidas, participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Guadalajara y obtuvo la medalla de bronce. 

Cabe destacar que, David Emiliano Olguín de la Escuela Primaria Naciones Unidas, participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, que se desarrolló en Guadalajara del 1 al 4 de mayo. 

El niño puso en alto el nombre de Ciudad Fernández al obtener la  medalla de bronce. El alumno gracias a su empeño, dedicación y disciplina, apoyo de su familia, así como de su asesor, logró obtener un gran resultado. Cabe destacar que el alumno Jason Elian Rosas obtuvo la de plata.

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