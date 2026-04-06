Exhiben diversos artículos antiguos

RIOVERDE.- Todo un éxito resultó la exposición de objetos de más de 100 años de antigüedad, a través del tiempo, que llamaron la atención de personas que acudieron a observar las reliquias, pero de gran valor cultural.

Se tienen en exhibición muñecas de los años 80, instrumentos prehispánicos, radios de época, que son de llamar la atención, comparados con la época actual.

También estaba en exhibición un automóvil Mercedes Benz de los años 70, una reliquia de gran valor para quienes gustan de los autos antiguos.

La exposición se realizó en la plaza principal y fue todo un éxito, muchas familias de varios municipios aledaños acudieron a ver los diversos objetos y artículos de aquellos años, que ahora solo quedan en el recuerdo, pero de gran valor para las personas que las tienen en su poder, destacan volverán a exhibirse .

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