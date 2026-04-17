Explota tanque de gas en vivienda; 2 personas lesionadas

Matehuala.- La madrugada de este jueves se reportó una fuerte explosión en una vivienda en la colonia Fidel Velázquez, donde resultaron con múltiples lesiones un hombre y una mujer que estaban en la casa, también los perritos de la pareja salieron lesionados. Además, se registraron costosos daños materiales. Presuntamente, la explosión se debió a una fuga de gas.

Los hechos ocurrieron en el andador Derecho de Huelga, de la colonia Fidel Velázquez, cuando vecinos del lugar se despertaron al escuchar una fuerte explosión en una casa, por lo que inmediatamente salieron a ver lo que había ocurrido.

Una de las viviendas de la calle ya mencionada se había derrumbado en gran parte, derivado de la explosión, la cual lanzó puertas y paredes por todos lados, dañando automóviles, motocicletas y viviendas cercanas.

Debido a que las casas de esta colonia comparten paredes y a las condiciones de construcción, también resultaron dañadas las viviendas contiguas.

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Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes trasladaron a un hospital a los habitantes de la casa, un hombre y una mujer, así mismo había unos perritos lesionados y elementos de Protección Civil los trasladaron con su veterinario para que reciban atención.

También acudieron los bomberos quienes acordonaron el área y comenzaron a trabajar para eliminar el olor a gas y evitar que los vecinos se intoxicaran.

Asimismo, revisaron la estructura de la vivienda afectada y de las casas aledañas para determinar en qué condiciones se encuentran tras los daños, para prevenir un accidente.