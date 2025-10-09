Extienden suspensión de clases a toda la Huasteca por lluvias

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, informó que se suspenden las clases en todos los niveles educativos y en toda la Huasteca potosina para evitar riesgos ante las recientes lluvias que han afectado a la región.

Aunque en un principio la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció la suspensión de clases para 11 municipios afectados de la Huasteca Sur, para antes de las dos de la tarde de este jueves, se dio el anuncio de la suspensión en los 20 municipios de la Huasteca.

La disposición del Gobernador es hasta nuevo aviso, debido a las condiciones actuales del clima y al pronóstico de más precipitaciones.

Colma lluvia arroyos y ríos en la Huasteca Sur

En la Huasteca Sur, los anegamientos colmaron casas de Axtla, Coxcatlán, Tamazunchale, Tanquián, Tampamolón, Aquismón y Tancanhuitz debido al flujo de humedad del Golfo de México.

La noche de este miércoles y madrugada de jueves la humedad del Golfo hizo crecer ríos y arroyos que afectaron la vida de los habitantes de municipios como Coxcatlán, Matlapa, Tamazunchale, Tanquián, Axtla de Terrazas, Aquismón y Tancanhuitz.

Por el momento, no ha habido ningún reporte de afectaciones a seres humanos, aunque sí, miles de pesos en pérdidas por los encharcamientos y las crecientes que comenzaron a invadir las casas cercanas a ríos.

Los lugares más afectados fueron el centro de Coxcatlán, el barrio San Rafael de Tamazunchale, el centro de Axtla, donde el río del mismo nombre comenzó a devorar casas y calles, Tampaxal, en Aquismón y el tránsito entre Tanquián y San Martín.

Foto: Huasteca Hoy

Caminos afectados

A 13 kilómetros de la caseta de la Pitahaya, sobre la carretera de cuota Valles-Rayón hubo un derrumbe de talud que bloqueó de manera parcial la cinta asfáltica.

En la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura de Santa Anita (a 23 kilómetros de Valles) un árbol tapó el camino de manera total muy temprano.