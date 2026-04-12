Fallan semáforos del Puente Negro

CIUDAD VALLES.- Dejaron de funcionar los semáforos de la intersección de Bulevares o Puente Negro y comenzó a generarse un caos y el riesgo de generarse algún accidente.

Durante buena parte de la mañana de este martes, los semáforos de la Intersección que lleva a las salidas norte y poniente de Valles estuvieron sin funcionar, además de que los automovilistas se quejaron de que el cruce más transitado de Valles no tenía el apoyo de elementos de Tránsito Municipal, para prevenir un accidente.

Luego de varias horas, antes de mediodía, la dirección de Servicios Municipales dio a conocer que ya se encontraban funcionando y que todo se debió a un dispositivo (pastilla) que había cumplido su ciclo de vida útil y que había sido sustituida.

Por lo que la vialidad se pudo regularizar en esta zona de la ciudad, por el tráfico que se genera.

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