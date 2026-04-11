Alcantarilla abierta, una trampa mortal

Matehuala.- Vecinos de la calle Bustamante así como conductores de motocicletas y automóviles denuncian que hay una alcantarilla de la CFE destapada que es una trampa mortal, casi llegando a la calle Primavera, en la colonia San Antonio.

Mencionaron que desde hace dos días se encuentra destapada la alcantarilla en la calle Bustamante, esto representa un peligro, ya que puede ocurrir un accidente, por lo que es necesario que trabajadores de la CFE acudan a taparla.

Los vecinos, hasta el momento han colocado algunas cajas para que de lejos tanto los motociclistas como automovilistas vean la coladera destapada y no caigan en ella.

Manifestaron que esto no solo es un riesgo para los automovilistas y motociclistas, también para los niños que transitan por la zona, ya que pueden pasar corriendo o jugando y no ver que la alcantarilla no tiene tapa y caer dentro y sufrir serias lesiones, ya que el registro se encuentra sin protección alguna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los habitantes de la zona hacen un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el problema a la brevedad posible, antes de que se registre algún accidente.