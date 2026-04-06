Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

CIUDAD VALLES.- La familia del exalcalde Juan José Ortiz Azuara dio a conocer información sobre su fallecimiento la tarde de este domingo 5 de abril.

En la página de su hija, Gaby Ortiz expresó su pesar ante el acontecimiento que no sólo enlutece a la familia Ortiz, sino a toda la familia política de Valles, donde fue presidente municipal en dos ocasiones, del 2001 al 2004 y del 2012 al 2015.

Todavía en la pasada elección, Ortiz Azuara se midió contra los demás políticos que aspiraban al máximo cargo de Valles a través del Partido Encuentro Ciudadano.

Durante casi dos décadas el político con raíces en el municipio de Tanquián y Tampamolón, sufrió de enfermedades relacionadas con el páncreas y hace poco, su propia familia había publicado que había salido adelante de una intervención quirúrgica en Tampico, lugar donde habría fenecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Descanse en paz.