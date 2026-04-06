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Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece ex edil Juan José Ortiz Azuara

CIUDAD VALLES.- La familia del exalcalde Juan José Ortiz Azuara dio a conocer información sobre su fallecimiento la tarde de este domingo 5 de abril. 

En la página de su hija, Gaby Ortiz expresó su pesar ante el acontecimiento que no sólo enlutece a la familia Ortiz, sino a toda la familia política de Valles, donde fue presidente municipal en dos ocasiones, del 2001 al 2004 y del 2012 al 2015. 

Todavía en la pasada elección, Ortiz Azuara se midió contra los demás políticos que aspiraban al máximo cargo de Valles a través del Partido Encuentro Ciudadano. 

Durante casi dos décadas el político con raíces en el municipio de Tanquián y Tampamolón, sufrió de enfermedades relacionadas con el páncreas y hace poco, su propia familia había publicado que había salido adelante de una intervención quirúrgica en Tampico, lugar donde habría fenecido. 

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