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Fracasa difusión de la cultura

Por Carmen Hernández

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Fracasa difusión de la cultura

RIOVERDE.- La difusión de la cultura tuvo poca respuesta de parte de niños, jóvenes y hasta adultos, ya que el paralibros que se instaló con diversos textos luce abandonado y los libros empolvados, pocas personas se acercan a solicitar un libro para leerlo.  

El paralibros que fue instalado que en la Plaza Fundadores era una alternativa para fomentar la lectura y que niños, jóvenes y hasta adultos pudieran leer textos de diversas historias y novelas. Sin embargo, en el lugar se pueden apreciar diversos cuentos, todos permanecen empolvados, lo que denota que pocas personas son afectas a la lectura para ilustrarse más. 

Lo que se busca es acercar la lectura a las personas que acuden a la plaza principal, pero no se está cumpliendo el fin, para lo que fue creado.

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