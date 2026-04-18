Fracasa difusión de la cultura

RIOVERDE.- La difusión de la cultura tuvo poca respuesta de parte de niños, jóvenes y hasta adultos, ya que el paralibros que se instaló con diversos textos luce abandonado y los libros empolvados, pocas personas se acercan a solicitar un libro para leerlo.

El paralibros que fue instalado que en la Plaza Fundadores era una alternativa para fomentar la lectura y que niños, jóvenes y hasta adultos pudieran leer textos de diversas historias y novelas. Sin embargo, en el lugar se pueden apreciar diversos cuentos, todos permanecen empolvados, lo que denota que pocas personas son afectas a la lectura para ilustrarse más.

Lo que se busca es acercar la lectura a las personas que acuden a la plaza principal, pero no se está cumpliendo el fin, para lo que fue creado.