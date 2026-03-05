Fuga de gas obliga a evacuar kinder

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En una vivienda del Barrio de los Llanitos contigua a un jardín de niños se registró una fuga de gas lo que generó mucho peligro para los alumnos, por lo que los niños fueron evacuados y se solicitó apoyo a los bomberos para que atendieran esta emergencia, ante el riesgo de generarse una explosión.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que se recibió una llamada de auxilio por una fuga de gas en Fertimex, en el Barrio de los Llanitos.

Al llegar al lugar, los elementos se percataron que efectivamente había una fuga en el cilindro de gas de la vivienda, ya que el olor se dispersó hasta un Jardín de Niños, contiguo a la vivienda, por lo que los pequeños fueron evacuados para evitar riesgos de una explosión y los daños que pudiera causar.

Por lo que los bomberos revisaron el cilindro y controlaron la fuga, que se generaba por el mal estado del cilindro, se le recomendó a la familia abrir puertas y ventanas para que el gas se difuminara y prevenir cualquier riesgo de una explosión en el interior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí