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Fuga en el tanque cuatro provoca desabasto de agua

Colonias de las zonas altas de la ciudad, sin agua

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Fuga en el tanque cuatro provoca desabasto de agua

CIUDAD VALLES.- De nueva cuenta fallas en el llenado del tanque 4 hace que zonas altas de la ciudad se queden sin agua.

La dirección de Agua Potable de este municipio, volvió a registrar un desperfecto o fuga en un sector de la ciudad que no permitió que hubiese un llenado parcial suficiente para abastecer las colonias altas y del norte del municipio, las más pobladas de Ciudad Valles.

Aunque se advirtió que se hicieron los trabajos de reparación durante el día de hoy, a lo largo de este jueves 14 de mayo hubo desabasto o presión nimia en las casas, con la promesa de que para la misma noche de este jueves habría servicio normal de nuevo. 

Ciudadanos confían que se arregle y no solo sean promesas, ante la ola de calor que está afectando y que hace que haya un consumo mayor del vital líquido.

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