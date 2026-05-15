Galardonan a maestros, por vocación y servicio

Matehuala.- Fueron entregados de los premios Estatales y Municipales de Educación 2026, evento realizado en coordinación con el SNTE Sección 26 y la SEGE, para reconocer a los maestros por su vocación y trayectoria en la docencia educativa.

Durante la ceremonia fueron reconocidos docentes de distintos niveles educativos por su destacada trayectoria y desempeño profesional, en Educación Inicial: Marlene Fabiola Martínez Cabrera. Educación Preescolar, Natalio Francisco Castillo Martínez, Educación Primaria, Martha Consuelo Chávez Bustos, Educación Secundaria General, Felipe de Jesús Silva Aguilar, Escuela Secundaria Técnica, Dora Luz Rodríguez Grimaldo.

También se entregaron reconocimientos a los maestros de Telesecundaria, Emmanuel Páez Sifuentes. Educación Especial, María Cristina Flores Rodríguez, Educación Física, en Educación Secundaria, Luis Alberto García Hernández, Educación Normal, Liliana Karina Torres Palos, Nivel Medio Superior, Rosa María Navarro Torres, Nivel Superior, Lic. Juan Carlos Díaz de León, del Instituto Tecnológico de Matehuala.

Este tipo de actividades son dentro del marco del día del maestro donde el objetivo es reconocer a los grandes maestros de Matehuala, ya que gracias a ellos se logran formar grandes hombres y mujeres, para la sociedad es importante.

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