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Galardonan al alcalde de Tamuín

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Galardonan al alcalde de Tamuín

TAMUÍN.- El alcalde de Tamuín, Marcelino Bautista Rincón fue galardonado por el Claustro Doctoral de Líderes Internacionales con el Doctor Honoris Causa, junto con otros alcaldes de la Huasteca.

En el Salón de Cabildo de la alcaldía de Tamuín, el munícipe, ataviado con toga y birrete doctoral por su "trayectoria, liderazgo y aportaciones en favor del desarrollo social" fue erigido como "doctor", junto a otros 31 ciudadanos de varios municipios de Tamaulipas y Veracruz.

El Claustro Doctoral se encuentra dado de alta en el Facebook, hace poco y cuenta con 392 seguidores, según la página.

Esta ceremonia tuvo lugar en el recinto oficial donde sesiona el Cuerpo de Gobierno de esta localidad.

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