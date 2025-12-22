logo pulso
Gente llena comercios de la zona centro

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Gente llena comercios de la zona centro

CIUDAD VALLES.-La zona centro comenzó a presenciar la marabunta de las compras navideñas, causando caos, falta de transporte y molestia por filas en atención. 

En la recta final de los días pre navideños, hay las largas filas de transeúntes en busca de regalos, ingredientes para la cena navideña, incluso para colocar nacimientos y de árboles de navidad. 

No solamente las banquetas, sino las calles están en el borde del colapso, a un día del pago oficial y legal de los aguinaldos. 

Estos días son reportados por los comerciantes como de los pocos en los que las ventas aumentan de manera considerable, aunque el centro cada vez queda más chico para los ríos de gente que va a tiendas y a comercios del mercado o de las calles aledañas.

