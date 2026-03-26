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Habrá cierre de calles por desfile de Fenahuap

Por Redacción

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá cierre de calles por desfile de Fenahuap

CIUDAD VALLES. -Para el desfile de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap) anunciaron el cierre total de varias calles y el bulevar a partir de las cuatro de la tarde de este viernes 27 de marzo. 

A partir de la una de la tarde, se comenzarán a liberar las calles, como la Hidalgo, para que no haya coches estacionados a la hora de los contingentes y habrá circulación en las calles que cruzan esta principal. 

Pero a las cuatro de la tarde, habrá cierre total en la calle Hidalgo, la Pedro Antonio Santos y el bulevar México Laredo, desde el distribuidor vial. 

Después del desfile, se habrá de liberar la circulación y todo volverá a la normalidad.

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