Hacen Feria de la Paz en la Lázaro Cárdenas

CIUDAD VALLES.- Con la oferta de darles crédito a los que asistiesen al evento de Territorios de Paz, hubo un nuevo acercamiento de la Secretaría de Gobernación en la colonia Lázaro Cárdenas.

Martha Beatriz López López, encargada de los Territorios de Paz de la Secretaría de Gobernación refirió que así como se ha hecho en dos sectores en Valles, ahora tocó el turno a esta colonia del norte de la ciudad, en donde ofertó los créditos del Gobierno a quienes asistieron.

Los Territorios de Paz son parte de un programa federal que se llevó a 60 ciudades de todos los Estados del país en el que el acercamiento directo con la ciudadanía da las directrices para conocer la problemática local y comenzar a trabajar en las soluciones. A diferencia de otros eventos, en la Lázaro hubo más asistencia de ciudadanos.