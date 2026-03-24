Hacen rituales para mantener tradiciones

CIUDAD VALLES.- Coordinadores de Asuntos Indígenas hicieron ritual ancestral de agradecimiento a la tierra, por el inicio de la primavera, para no perder las costumbres de los pueblos originarios, refirió Liveriana Hernández Pérez.

Este fin de semana, Hernández Pérez, quien es abogada de profesión encabezó los rituales de la fertilidad tanto en la delegación de Huichihuayán como en la Cueva de Los Sabinos, en el municipio de Valles, con la finalidad de rememorar los ritos ancestrales prehispánicos y que la comunidad originaria no olvide la tradición anterior a la hispanidad.

En ambas partes hubo funcionarios de primer nivel y formaron parte de la quema de copal y de la advocación a los cuatro puntos cardinales para que en pleno inicio de la primavera, haya buenas cosechas y alimento para todos.