logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hallan a una mujer muerta en vivienda

Por Carmen Hernández

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan a una mujer muerta en vivienda

Ciudad Fernández.- Adulta mayor es encontrada sin vida en su vivienda, presuntamente vivía en situación de abandono, en el Barrio Segundo del Refugio, lo cual fue denunciado por parte de algunos vecinos.  

Habitantes dieron a conocer que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, ya que en un domicilio particular ubicado en la calle Quintero del Barrio Segundo del Refugio, se encontraba una mujer en situación de abandono. 

Los paramédicos de Protección Civil Municipal ingresaron y encontraron a una mujer sin signos vitales.  La adulta mayor, contaba con 12 horas de haber perdido la vida, luego de ser evaluada por los paramédicos. 

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo de la infortunada, para trasladarlo al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley y conocer las causas que originaron su muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan tarifas de los pasaportes
Aumentan tarifas de los pasaportes

Aumentan tarifas de los pasaportes

SLP

Jesús Vázquez

Se abre socavón en Av. Verástegui
Se abre socavón en Av. Verástegui

Se abre socavón en Av. Verástegui

SLP

Carmen Hernández

Desigual choque entre moto y camioneta
Desigual choque entre moto y camioneta

Desigual choque entre moto y camioneta

SLP

Carmen Hernández

Edificio, riesgo de colapso: PC
Edificio, riesgo de colapso: PC

Edificio, riesgo de colapso: PC

SLP

Redacción

Está ubicado en la esquina de Bulevar y Niños Héroes