Hallan a una mujer muerta en vivienda

Ciudad Fernández.- Adulta mayor es encontrada sin vida en su vivienda, presuntamente vivía en situación de abandono, en el Barrio Segundo del Refugio, lo cual fue denunciado por parte de algunos vecinos.

Habitantes dieron a conocer que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, ya que en un domicilio particular ubicado en la calle Quintero del Barrio Segundo del Refugio, se encontraba una mujer en situación de abandono.

Los paramédicos de Protección Civil Municipal ingresaron y encontraron a una mujer sin signos vitales. La adulta mayor, contaba con 12 horas de haber perdido la vida, luego de ser evaluada por los paramédicos.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo de la infortunada, para trasladarlo al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley y conocer las causas que originaron su muerte.

