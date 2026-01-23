logo pulso
Hallan campo de exterminio en Laguna del Mante

Acusa Pérez Rodríguez vocera de VDPN que las autoridades son omisas en labores de búsqueda

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Encuentran indicios de desaparecidos en Laguna del Mante las madres de Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN) y luego de salir a carretera les arrojan ponchallantas.

Edith Pérez Rodríguez, representante de VDPN dijo que ayer hubo una incursión en un predio cercano al ejido Laguna del Mante, en donde, con este último hallazgo, han enumerado 15 "polígonos de búsqueda positivos", es decir, lugares que de manera coloquial han sido llamados "campos de exterminio" y en donde han encontrado verdaderas pistas de sus desaparecidos.

El hallazgo se reportó a las 3:40 de la tarde de ayer y hasta las 6:00 llegaron los Servicios Periciales y con la poca luz que quedaba se fijaron los puntos.

Al salir de ese terreno que está en el kilómetro 33 en la Valles-Mante, dos camionetas, una de Servicios Periciales y otra de la Guardia Civil Estatal resultaron dañadas con ponchallantas.

Antes de estas prospecciones hechas por VDPN, Edith Pérez reveló que ha habido omisión de la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, porque la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas no ha dado nada de información sobre los hallazgos que hacen las mismas madres.

Las madres de VDPN han sido atacadas a balazos y asediadas en otros puntos de la Huasteca y hay alas de la Guardia Nacional, el Ejército que no hacen nada o no actúan, porque reciben dinero de ellos (delincuencia organizada).

