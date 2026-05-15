Homenaje a víctimas de feminicidio

Matehuala.- Se llevó a cabo un acto conmemorativo por el día estatal por la justicia de víctimas de feminicidio, realizado por la Instancia Municipal de la Mujer, en la Plaza Juan Villerías.

Durante este importante evento también se contó con la presencia de autoridades municipales, el Centro de Justicia para las Mujeres sede Matehuala, Centro Libre sede Matehuala, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y alumnas y alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Matehuala.

Este acto conmemorativo es parte del día estatal por la justicia de las víctimas de feminicidio para promover la conciencia, respeto y justicia para las mujeres, pues lamentablemente en Matehuala se dieron varios casos de feminicidio.

Durante este evento se recordó a las víctimas de feminicidio y se guardó un minuto de silencio en su honor.

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Asimismo, se encendieron unas veladoras las cuales fueron colocadas en el monumento a la mujer, donde hay placas con los nombres de algunas mujeres que fueron víctimas de feminicidio.

Se dio a conocer que se ha estado trabajando para que las mujeres tengan más seguridad, esperando que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones en la ciudad que lastiman a las familias.