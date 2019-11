Hoteleros de la Huasteca reportan pérdidas: alcalde

Ciudad Valles.- "No hay ningún hotel en la Huasteca potosina que esté reportando buenos números a nivel nacional, eso nos parte la torre porque los reportes que llegan a México son muy fríos", señaló el alcalde Adrián Esper Cárdenas.

Comentó que "sólo hay un hotel en Valles que reporta a nivel nacional sus cifras, pero para que las empresas vengan a la ciudad tienen que tener estudios con mucha información, números y no los tenemos, Iván Flores Berrones, director de Turismo Municipal está haciendo un estudio muy importante, esto me facilita mucho la llegada de inversionistas porque ya no tengo que llegar con un poster de Charlie Sheen (ironizó sobre la felicitación que pagó para que le saludara, el actor de Hollywood)".

Por otra parte, dijo que no puede revelar información de las empresas con las que ha platicado, porque son ellos mismos quienes piden que no se dé información, "no es porque yo no se las quiera dar, por el contrario, estoy interesado en que se difunda que se va a mantener nuestra posición como cabecera municipal de los 20 municipios.

"Tengo dos citas confirmadas en lo que resta de este año de empresarios muy muy importantes que van a hacer un viaje de reconocimiento para analizar la situación de Ciudad Valles".