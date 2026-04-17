Impacta motociclista contra auto; 2 lesionados

CIUDAD VALLES.- Dos mujeres jóvenes resultaron lesionadas en un choque entre una motocicleta y un auto en el Distribuidor Vial.

El percance se suscitó este jueves por la tarde, en el cruce que conforman el bulevar México-Laredo y la avenida Fray Andrés de Olmos.

Fuentes oficiales informaron que las mujeres circulaban en una motocicleta tipo Italika negra sobre el bulevar, con dirección de la glorieta Hidalgo hacia la carretera Valles-Tamazunchale (norte a sur).

Sin embargo, al llegar al mencionado cruce, la conductora habría omitido la luz roja del semáforo y terminó chocando con un vehículo Nissan Versa blanco, cuyo conductor circulaba por Fray Andrés de Olmos y avanzó con luz verde para cruzar el bulevar.

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Tras el impacto, las dos tripulantes de la moto cayeron, y una de ellas ya no pudo levantarse, pues sufrió varias lesiones. Tuvo que ser auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y paramédicos de la Cruz Roja; estos últimos la trasladaron a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se buscaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.