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Impactan motociclistas; 4 lesionados

Por Carmen Hernández

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Impactan motociclistas; 4 lesionados

Ciudad Fernández.- En el Ejido del Refugio se registró un choque entre dos motociclistas donde 4 personas resultaron lesionadas, las que fueron auxiliadas por personal de Protección Civil por las lesiones sufridas. 

El accidente se generó entre las calles Centenario y Porfirio Díaz del Ejido del Refugio. 

Los hechos ocurrieron cuando dos motociclistas chocaron debido a la falta de precaución, resultaron lesionadas 4 personas. 

Desafortunadamente también resultaron con severas lesiones 2 menores de edad, de las cuales se temían que empeorara su situación por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. 

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Los heridos fueron valorados por los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes resultaron con lesiones.

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