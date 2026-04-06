Impactan motociclistas; 4 lesionados

Ciudad Fernández.- En el Ejido del Refugio se registró un choque entre dos motociclistas donde 4 personas resultaron lesionadas, las que fueron auxiliadas por personal de Protección Civil por las lesiones sufridas.

El accidente se generó entre las calles Centenario y Porfirio Díaz del Ejido del Refugio.

Los hechos ocurrieron cuando dos motociclistas chocaron debido a la falta de precaución, resultaron lesionadas 4 personas.

Desafortunadamente también resultaron con severas lesiones 2 menores de edad, de las cuales se temían que empeorara su situación por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Los heridos fueron valorados por los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes resultaron con lesiones.