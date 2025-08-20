Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano
La actividad sísmica se registró este martes por la madrugada
CIUDAD VALLES.- Dos veces tembló en la Huasteca, una de ellas en Ébano y otra en Valles, este martes 19 de agosto, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
A las 02:12 horas de este martes, a 36 kilómetros al noroeste del municipio petrolero hubo una actividad sísmica de 3.3 grados en la escala de Richter.
En el mismo día, pero a las 12:10 minutos, a 45 kilómetros al suroeste de Valles hubo un temblor de 3.6 grados Richter.
En ninguno de los casos, las direcciones de Protección Civil de las dos localidades reportó daños a estructuras ni mucho menos personas lesionadas.
La prevalencia de temblores en la Huasteca suele ser más común en Tamasopo, El Naranjo y Valles, aunque no en el municipio de Ébano, hasta ayer.
