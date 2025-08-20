logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano

La actividad sísmica se registró este martes por la madrugada

Por Huasteca Hoy

Agosto 20, 2025 03:34 p.m.
A
Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano

CIUDAD VALLES.- Dos veces tembló en la Huasteca, una de ellas en Ébano y otra en Valles, este martes 19 de agosto, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A las 02:12 horas de este martes, a 36 kilómetros al noroeste del municipio petrolero hubo una actividad sísmica de 3.3 grados en la escala de Richter.

En el mismo día, pero a las 12:10 minutos, a 45 kilómetros al suroeste de Valles hubo un temblor de 3.6 grados Richter.

En ninguno de los casos, las direcciones de Protección Civil de las dos localidades reportó daños a estructuras ni mucho menos personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La prevalencia de temblores en la Huasteca suele ser más común en Tamasopo, El Naranjo y Valles, aunque no en el municipio de Ébano, hasta ayer.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano
Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano

Imperceptibles, sismos en Ciudad Valles y Ébano

SLP

Huasteca Hoy

La actividad sísmica se registró este martes por la madrugada

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

SLP

Jesús Vázquez

Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala

Impide CFE que la Dapas repare fuga
Impide CFE que la Dapas repare fuga

Impide CFE que la Dapas repare fuga

SLP

Miguel Barragán

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

SLP

Carmen Hernández