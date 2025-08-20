Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
RIOVERDE.- Más de 300 “Corazones Sabios” acudieron a una sesión de hidroterapia en las cascadas de Tamasopo, quienes desde temprana hora más de 350 personas se desplazaron a Tamasopo para acudir a dicha sesión.
El viaje fue totalmente gratuito para las personas adultas mayores, fue posible con el apoyo del alcalde y la presidenta del DIF Municipal de Rioverde Karina Quintero, quienes hicieron realidad esta experiencia inolvidable.
Sin embargo, la hidroterapia contribuye a relajar músculos, mejorar la circulación, reducir dolores y favorecer la movilidad, lo que se busca es mejorar la salud de los pacientes y en los próximos meses se programará otra sesión.
no te pierdas estas noticias
No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
Jesús Vázquez
Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala
Impide CFE que la Dapas repare fuga
Miguel Barragán
Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto