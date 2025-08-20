Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

RIOVERDE.- Más de 300 “Corazones Sabios” acudieron a una sesión de hidroterapia en las cascadas de Tamasopo, quienes desde temprana hora más de 350 personas se desplazaron a Tamasopo para acudir a dicha sesión.

El viaje fue totalmente gratuito para las personas adultas mayores, fue posible con el apoyo del alcalde y la presidenta del DIF Municipal de Rioverde Karina Quintero, quienes hicieron realidad esta experiencia inolvidable.

Sin embargo, la hidroterapia contribuye a relajar músculos, mejorar la circulación, reducir dolores y favorecer la movilidad, lo que se busca es mejorar la salud de los pacientes y en los próximos meses se programará otra sesión.