logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

Por Carmen Hernández

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

RIOVERDE.- Más de 300 “Corazones Sabios” acudieron a una sesión de hidroterapia en las cascadas de Tamasopo, quienes desde temprana hora más de 350 personas se desplazaron a Tamasopo para acudir a dicha sesión.

El viaje fue totalmente gratuito para las personas adultas mayores, fue posible con el apoyo del alcalde y la presidenta del DIF Municipal de Rioverde Karina Quintero, quienes hicieron realidad esta experiencia inolvidable.

Sin embargo, la hidroterapia contribuye a relajar músculos, mejorar la circulación, reducir dolores y favorecer la movilidad, lo que se busca es mejorar la salud de los pacientes y en los próximos meses se programará otra sesión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

SLP

Jesús Vázquez

Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala

Impide CFE que la Dapas repare fuga
Impide CFE que la Dapas repare fuga

Impide CFE que la Dapas repare fuga

SLP

Miguel Barragán

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

SLP

Carmen Hernández

Realizan foro del Gusano Barrenador
Realizan foro del Gusano Barrenador

Realizan foro del Gusano Barrenador

SLP

Carmen Hernández