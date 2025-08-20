logo pulso
Impide CFE que la Dapas repare fuga

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- La Dapas se vio impedida a reparar una fuga que afecta a poblados cercanos a la Zona Tének porque la CFE clavó literalmente su cable de tierra en donde está la tubería.

Ayer por la mañana la Dapas comunicó que en la carretera llamada Circuito Tének una rotura de tubería había dejado a los ejidos de La Lagunita, La Esperanza y Rancho Los Abuelos sin el vital líquido.

Los operarios de la Dapas acudieron al lugar para comenzar a trabajar, sin embargo, pudieron percatarse a tiempo de que el cable de tierra de un poste de luz, recientemente colocado en ese lugar había agujerado el conducto de agua, por eso había habido desabasto desde hace más de un día.

El poste, debido a la excavación errónea, se encuentra ladeado y, por obvias razones de prevención, la Dapas trabajará hasta que la CFE repare ese desperfecto.

