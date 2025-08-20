No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

MATEHUALA.- El diputado Juan Carlos Valladares llevó a cabo un conversatorio con los socios de Coparmex Matehuala, y posteriormente una rueda de prensa con los medios de comunicación.

El diputado dio a conocer que no descarta la posibilidad de contender en las elecciones por la gubernatura de San Luis Potosí en las próximas elecciones.

Mencionó que por ahora se está enfocando en las iniciativas que tiene como diputado, ya llegando el tiempo y si hay posibilidad verá si participa como candidato a gobernador del estado de San Luis Potosí.

Dijo que no está cerrado a llegar a ser candidato, pero está enfocado a ser un gran diputado y proponer buenas iniciativas por el estado potosino, aunque para él sería un gran honor tomar las riendas del estado de San Luis Potosí; agregó que éste ha sido un año de gran avance para el estado potosino.

Por otra parte, se llevó a cabo un conversatorio con los miembros de Coparmex, donde dijo que esto le ayuda a alinear los proyectos e iniciativas desde el Legislativo, y ver los proyectos que tienen los empresarios de Matehuala, y de esta manera ver cómo pueden trabajar para mejorar las condicione laborales en Matehuala, y hay temas que va a integrar en su agenda para trabajar en proyectos que tengan sentido para la región Altiplano.

En el conversatorio hubo una excelente respuesta por parte de los socios de Coparmex además de otros organismos empresariales de la región Altiplano, donde los empresarios estuvieron presentando varios proyectos e inquietudes, las cuales llevarán con el gobernador para empezar a trabajar en estas propuestas.