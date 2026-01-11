logo pulso
Imponen juez auxiliar en ejido Tampaón

Habitantes molestos; exigen reponer el proceso

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Imponen juez auxiliar en ejido Tampaón

CIUDAD VALLES.- Habitantes del ejido Tampaón, en Tamuín advierten que cambiaron de juez auxiliar sin emitir convocatoria ni avisar a nadie.

Un exjuez auxiliar, llamado Adán D´Gaona Cruz dijo que no hubo ninguna convocatoria para renovar el cargo de juez en Tampaón, donde viven 2,500 personas, sino que fue una maniobra en la que eligieron a personas cercanas al régimen municipal actual.

Dijo que aunque el cargo debía haber durado hasta el 18 de enero, se hizo el proceso sin avisar.

Refirió que los elegidos como planilla única, encabezada por Juan Manuel Vargas Torres son parte de una imposición y un engaño para los de ese ejido, además de exigir que se haga una reposición de ese proceso.

