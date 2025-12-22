Impulsan ley para que mujeres del campo puedan heredar tierras

CIUDAD VALLES.- La diputada del Distrito 14, Roxana Hernández Ramírez dijo que el Congreso aprobó una ley para que las mujeres tengan derecho a heredar tierras de cultivo.

A pesar de la poderosa figura de los usos y costumbres, en las comunidades indígenas y/o rurales, la iniciativa estriba en el hecho de que las mujeres no eran objeto de herencia de tierras o de propiedades en las comunidades, sino sólo sus hermanos varones, cuestión que iba en detrimento de mujeres que incluso laboraban la tierra, hombro a hombro con sus hermanos.

En el marco de la equidad y paridad, dijo que esto sienta la base de un nuevo orden en comunidades.