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Inauguran exposición Ángeles Arcabuceros

Por Jesús Vázquez

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran exposición Ángeles Arcabuceros

Matehuala.- La tarde del miércoles en el Museo de las Culturas se llevó a cabo la inauguración de la exposición de arte sacro Ángeles Arcabuceros, del fotógrafo matehualense Carlos de Jesús Palacios López. Esta exposición estará hasta el 15 de mayo.

En el marco de la Semana Santa, se invita a la población, así como a los visitantes, a acudir al Museo de las Culturas para apreciar esta exposición de fotografías tomadas por el fotógrafo matehualense, en la cual se presentan diversas imágenes de ángeles y santos captadas en varias iglesias y lugares que ha visitado.

Al realizar un recorrido por la exposición fotográfica, logró resaltar una imagen del padre José Navarro, quien fue párroco de Matehuala durante muchos años y es recordado por la comunidad, ya que oficiaba misas en tan solo veinte minutos. 

Además, este sacerdote era el encargado de bautizar a los niños católicos, por lo que muchos matehualenses de generaciones de los años sesenta hasta los noventa fueron bautizados por él.

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Esta exposición es con motivo de la Semana Santa, con las imágenes nos invita a reflexionar. 

Don Carlos de Jesús Palacios es un fotógrafo que ha logrado destacar a nivel internacional, ya que ha tenido exposiciones fotográficas en varios países, consolidándose como un destacado artista matehualense.

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