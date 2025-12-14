Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Con daños parciales quedó una camioneta, luego de que un desconocido le prendiera fuego, en las inmediaciones de la colonia Tipzén.

Iban a dar las 3 de la madrugada de este domingo cuando se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había un vehículo en llamas sobre la calle San Luis, frente a la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte (URSEHN).

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como policías de las diferentes corporaciones.

Se trataba de una camioneta tipo SUV, marca Toyota, color blanco, propiedad de una mujer identificada como Xitlali, vecina de ese sector.

El fuego aparentemente inició en los asientos traseros. Se presume que fue provocado y que el responsable también quemó un montón de basura en un predio cercano; sin embargo, no fue identificado.

Los policías enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado para que se investigue.