Ciudadanos no se quieren vacunar

CIUDAD VALLES.- A pesar de que han pasado dos meses del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, solamente el 20 por ciento de los que estaban contemplados inocular se ha protegido.

Las campañas de este tipo de vacunas comienzan el mes de octubre y, para mediados de diciembre ya se habían aplicado el 80 por ciento del total de los biológicos disponibles, sin embargo, actualmente se han protegido sólo un 23 por ciento de los grupos vulnerables que deberían buscar la protección.

El número de vacunas disponibles es de 35 mil 748 y solamente se han vacunado ocho mil 277, hasta el último corte de este diciembre.

Los datos de la Secretaría de Salud y de IMSS Bienestar es que los ciudadanos dejan para después la aplicación de la vacuna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí