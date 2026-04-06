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Incendio de pastizal alcanza una vivienda en San Ciro

Por Carmen Hernández

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio de pastizal alcanza una vivienda en San Ciro

RIOVERDE.- Un incendio de pastizal se sale de control y provoca que alcanzara una vivienda, siniestro que se generó cerca de la comunidad de Magdalenas, sobre la carretera a San Ciro de Acosta. 

El Cuerpo de Bomberos dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio en la base por un incendio de pastizal que generaba muchos riesgos, por lo que salieron a bordo de la unidad M9 para poder contenerlo y evitar llegara a provocar una tragedia. 

Al arribar las enormes llamaradas ya se habían salido de control, lo que provocó que alcanzara el incendio una vivienda, generando daños y el riesgo de que ocurriera algo peor. 

En el lugar quedó reducido a cenizas un vehículo, aparatos electrodomésticos, los daños materiales fueron de gran consideración, pero finalmente fueron controladas las llamas por parte de los tragahumo, luego de varias horas de lucha contra el fuego.

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