Incendio en centro de Xilitla

XILITLA. Un local comercial ubicado en plena zona centro de Xilitla se incendió a causa de un probable corto circuito, y estuvo a punto de alcanzar otros negocios; tras varias horas de labores, pudo ser sofocado y solo se reportaron pérdidas materiales.

Fue este martes a temprana hora cuando locatarios de la zona centro reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que estaba saliendo humo de una joyería, donde también se vendían productos plásticos.

En minutos llegaron elementos de Protección Civil Municipal, así como de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes constataron que había un incendio y que este se había propagado.

Incendio en joyería del centro

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De inmediato iniciaron las labores y se sumaron elementos de diferentes corporaciones y dependencias, incluso ciudadanos que de manera voluntaria apoyaron acarreando agua con cubetas y herramientas.

El incendio provocó que se levantara una columna de humo que se podía ver desde cualquier punto de este municipio, y fue difícil controlarlo debido a la presencia de material inflamable como los plásticos.

Sin embargo, las autoridades informaron que para las 9 de la mañana ya habían controlado la situación, destacando que no hubo personas lesionadas.