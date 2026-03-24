Incendio en centro de Xilitla
Fuego en joyería moviliza a cuerpos de emergencia
XILITLA. Un local comercial ubicado en plena zona centro de Xilitla se incendió a causa de un probable corto circuito, y estuvo a punto de alcanzar otros negocios; tras varias horas de labores, pudo ser sofocado y solo se reportaron pérdidas materiales.
Fue este martes a temprana hora cuando locatarios de la zona centro reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que estaba saliendo humo de una joyería, donde también se vendían productos plásticos.
En minutos llegaron elementos de Protección Civil Municipal, así como de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes constataron que había un incendio y que este se había propagado.
Incendio en joyería del centro
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De inmediato iniciaron las labores y se sumaron elementos de diferentes corporaciones y dependencias, incluso ciudadanos que de manera voluntaria apoyaron acarreando agua con cubetas y herramientas.
El incendio provocó que se levantara una columna de humo que se podía ver desde cualquier punto de este municipio, y fue difícil controlarlo debido a la presencia de material inflamable como los plásticos.
Sin embargo, las autoridades informaron que para las 9 de la mañana ya habían controlado la situación, destacando que no hubo personas lesionadas.
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