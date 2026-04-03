Incendio en Montecillos afecta rúa Valles-Mante

CIUDAD VALLES.- Un incendio en Montecillos provocó que se cerrara intermitentemente la carretera Valles-Mante, ante el intenso humo que dejaba poca visibilidad.

Desde temprana hora, una quema en las inmediaciones de Montecillos hizo que algunos de los pobladores se acercaran, con todo y montura a intentar apagar el fuego mediante bombas aspersoras.

El fuego consumió la yesca con velocidad y para las cuatro de la tarde las llamas habían consumido una buena parte del pastizal, a la altura del kilómetro 7, de la rúa ya descrita, formando barreras de humo en la carretera e impidiendo la visibilidad, por eso los automovilistas tuvieron que frenar hasta que se disipara el humo.

La dirección de Protección Civil ha estado afanándose, junto con voluntarios y elementos de Conafor para extinguir el fuego, pero está resultando una lucha muy fuerte y desgastante.

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